Muhalefetten asgari ücret zammına tepki: ‘Ülkenin yarısını açlığa mahkum ediyorlar’

Muhalefet partisi liderleri açlık sınırı altında duyurulan yeni asgari ücrete tepki gösterdi: “Ülkenin yarısı asgari ücretli. Ülkenin yarısını açlık sınırı altına yani açlığa mahkum ediyorlar!”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30’a yakın oranında zamla 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu.

Yeni asgari ücret, 6 bin 391 TL olan açlık sınırının altında.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip; ‘Müjdeler olsun’ diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı. Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir.”

Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip; “müjdeler olsun” diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı.



Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 1, 2022

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise şunları dedi: “Arsızlık, utanmazlık nedir? Dün, AKP’li ‘vekil’ televizyonda milletvekili maaşının yetmediğini anlatıyordu. Bugün, partisi 5500 lira #asgariücret müjdesi açıkladı!”

Arsızlık, utanmazlık nedir?



Dün, AKP’li “vekil” televizyonda milletvekili maaşının yetmediğini anlatıyordu.

Bugün, partisi 5500 lira #asgariücret müjdesi açıkladı! — Erkan BAŞ (@erkbas) July 1, 2022

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de zamma sert çıktı: “Ülkenin yarısı asgari ücretli. Ülkenin yarısını açlık sınırı altına yani AÇLIĞA mahkum ediyorlar! Yarattıkları cehennemde bu paraya değil bir ay, bir hafta yaşamak bile mesele! Hayır efendiler #MutabıkDeğiliz Bu halktan çaldığınız her kuruşun hesabını sormadan mutabık olmayacağız!”

Ülkenin yarısı asgari ücretli. Ülkenin yarısını açlık sınırı altına yani AÇLIĞA mahkum ediyorlar!



Yarattıkları cehennemde bu paraya değil 1 ay, 1 hafta yaşamak bile mesele!



Hayır efendiler #MutabıkDeğiliz



Bu halktan çaldığınız her kuruşun hesabını sormadan mutabık olmayacağız! https://t.co/3JnkBN2qyp — Sera Kadıgil (@serakadigil) July 1, 2022

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şunları dedi: “O da biliyor; eş-dost toplandığında artık tek gündem ekonomi. O da biliyor; artık her bayram öncekinden daha kötü. Bayram öncesi paniğiyle hiçbir derde çözüm olamayacak bir zam açıkladı. Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil!”