Anketler yol gösterdi, CHP ortak adayın eşkalini çıkardı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde pazar düzenlenecek altılı masa toplantısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının profilinin belirleneceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının yüksek ihtimal olarak hesaplandığını söyleyen CHP’li yetkiliye göre anketler ciddiye alınıyor: “Biz bu sonuçlara göre Kemal beyin aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur.”

Fotoğraf: CHP

CHP kulislerinde, pazar günkü toplantıda, ortak adaylık dahil, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun masaya geleceği beklentisi dile getirildi. Kılıçdaroğlu’nun masaya ‘cumhur ittifakı’ ve altı muhalefet partisinin oy oranları, cumhurbaşkanı adaylığı seçimine ilişkin simülasyonları içeren bir dosyayı koyacağı belirtildi.

BBC Türkçe’ye konuşan CHP’li bir kaynak, “Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey’in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur” dedi.

Aday profili kamuoyuna deklare edilecek

CHP kaynakları, Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki son toplantıda da muhalefetin nasıl bir aday göstereceğinin kamuoyuna deklare edilebileceğini, ama ismin seçim sürecine girildiğinde ilan edileceğini söyledi.

Erdoğan dört adaya da kaybediyor

Son olarak, MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıklamıştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor. Dört olası aday da Erdoğan’ı geçiyor.