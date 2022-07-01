İddia: Eski AKP’li vekile, polisten silahlı ‘eleştirmeyeceksin’ mesajı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, partiyi eleştirse de ‘sonuna kadar’ savunan eski bir AKP’linin polislerce aracından indirilerek yere yatırıldığını ve silah çekildiğini yazdı: “‘Parti aleyhine konuşup muhalefetin eline koz vermeyi bırakın, hep destek tam destek’ mesajı verildi.”

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Zeyrek, parti içinde önemli görevler de üstlenen eski bir AKP’li milletvekilinin, polislerce arabasının durdurulduğuna ve silah çekilerek yere yatırıldığına ilişkin bir iddiayı aktardı.

“‘Mağdur’ AK Partili, hem eski bir parti yöneticisi hem eski bir milletvekili. Milletvekilliği sonrasında önemli bir görevde de bulunmuş. Son zamanlarda, olup bitenleri çok sindiremediğini belli ediyor ve zaman zaman iktidarın icraatlarını eleştirmekten çekinmiyor. Birkaç hafta önce memleketine gitmiş. Yanında kardeşi olduğu halde havaalanından köyüne geçerken, arabası polis tarafından durdurulmuş. Kendisini tanıtmasına karşın polis tarafından sert bir karşılık görmüş. Kardeşiyle birlikte yüzüstü yere yatırılmış. Bana anlatanın iddiasına göre, polis silahına dahi davranmış.”

Zeyrek, olayın ardından bir bakanın söz konusu AKP’li arayarak ‘gönlünü aldığını’ da ekledi. Zeyrek, polisin bu uygulamasıyla, AKP’li vekile, “Parti aleyhine konuşup muhalefetin eline koz vermeyi bırak” mesajı verildiğini öne sürdü.