AKP’li vekiller sahaya inmiş: En çok şikayet hayat pahalılığı ve sığınmacılardan

Hükümete yakın Türkiye gazetesi, ekonomi ve sığınmacılar konusunun ‘AKP’yi zorladığını‘ yazdı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’den Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, AKP’li vekillerin ramazan ve bayram boyunca seçim bölgelerinde şikayetleri dinlediği aktarıldı. AKP’nin oy oranının yüzde 35 olduğu belirtilirken, yüzde 10’luk bir kitlenin kararsız olduğu ifade edildi.

Haberde öne çıkan bölümler şöyle: “AK Parti milletvekilleri ramazan ayı ve bayram boyunca seçim bölgelerinde temaslarını sürdürdü. Bu temaslarda hayat pahalılığı ve mültecilerle ilgili şikâyetler başı çekti. Bu iki konu dışında en önemli başlıklardan biri ise EYT’liler oldu. Sahada görünen, AK Parti’nin çekirdek seçmeni halen partide. Toplumun yüzde 35’lik kesimi AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. Ancak yüzde 10’dan fazla bir kararsız kitle var.

AK Parti’ye yakın olan bu kesimler, ‘Köprü, yol baraj gibi söylemleri bırakın artık. Vatandaşın bireysel taleplerini karşılayın’ diyor. Türkiye’de seçimler muhtarlık seçimlerine döndü iyice, yani Kanal İstanbul’u veya başka otoyolları anlatarak seçim kazanmak zor. Vatandaş ‘Benim için ne yaptın’ diyor. Bireysel talepler karşılanmalı. Bu nedenle dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik yeni bazı adımların atılması bekleniyor.“