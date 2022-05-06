Türkiye gıda enflasyonunda dünyayı üçe katladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda enflasyonunun nisanda rekor seviyeden geri çekildiğini duyurdu. Ancak Türkiye’de hızla yükselen gıda fiyatları nedeniyle dünyanın geri kalanıyla makas giderek açılıyor.

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FAO verilerine göre nisanda küresel gıda enflasyonu yüzde 33,94’ten 29,81’e çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göreyse Türkiye’de gıda enflasyonu geçen ay 70,33 seviyesinden yüzde 89,1’e çıktı.

Türkiye’yle dünya arasındaki 59 puanlık makas açıklığı aynı zamanda bir rekor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylülde itibaren Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlaması sonrası enflasyon hızlı bir yükselişe geçmiş ve TL yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.

Söz konusu süreçte hızla artan üretici ve nakliye maliyetleri nedeniyle de aralıktan itibaren gıda fiyatlarında sert bir zam dalgası çıkmıştı.