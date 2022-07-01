DW yöneticisi, RTÜK’ün ‘keyfi’ uygulamasına çıkıştı: Yasal yollara başvuracağız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans için başvurmayan Amerika’nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle (DW) Türkçe haber sitelerine erişim, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi.

Alman kamu yayıncısı DW’nin genel müdürü Peter Limbourg, erişim engeline karşı yasal yollara başvuracaklarını duyurdu: “Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum, bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez.”

Fotoğraf: Deutsche Welle (DW)

Amerikan Sesi ve DW Türkçe haber sitelerine yönelik erişim engeli kararı, dün akşam saatlerinde uygulanmaya başladı. Kararın ardından iki haber sitesine de erişim engeli getirilmişti.

Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Limbourg, yasal yollara başvuracaklarını belirtti: “Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde, DW’nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum, bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak.”