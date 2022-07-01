VoA: RTÜK, internet sansürünün önünü açmak için endişe verici bir seçim yaptı

‘İnternet yayın lisansı’ almadığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) talebi sonrası mahkeme kararıyla erişime engellenen ABD merkezli Voice of America (Amerika’nın Sesi) yöneticisi Kelu Chao, “RTÜK, internet sansürünün önünü açmak için endişe verici bir seçim yapmıştır” dedi.

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RTÜK’e lisans için başvurmayan Amerika’nın Sesi ve Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) Türkçe haber sitelerine erişim dün Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellenmişti.

VOA Türkçe’nin Twitter hesabından kurumun bağlı olduğu ABD Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) açıklanması yayınlandı.

USAGM CEO Vekili Kelu Chao yazılı açıklamada şunları dedi: “Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Deutsche Welle’yi engelleme girişimiyle RTÜK, internet sansürünün önünü açmak için endişe verici bir seçim yapmıştır.

Türkiye’deki izleyiciler dünyayla ilgili gerçeklere dayalı haberlere erişimi hak etmektedir. Basın özgürlüğüne yönelik bu son saldırıya rağmen USAGM, Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki kişilere özgür bilgi akışını destekleme misyonundan vazgeçmeyecektir.”

”Atlatma araçları’yla VOA engellenmeyecektir’

VOA Direktör Vekili Yolanda López de şunları söyledi: “Bu hamleye, basında çıkan olumsuz haberleri sansürlemeye yönelik örtülü bir çaba olarak karşı çıkıyoruz. Sitemizin engellendiğini öğrendikten sonra, Türkiye’nin VOA’nın Türkçe konuşan izleyicilerine doğru ve tarafsız haber sunma kabiliyetini kısıtlama çabalarındaki bu son eyleme kesinlikle itiraz ediyoruz. ‘Atlatma araçları’ ve diğer yollar sayesinde VOA engellenemeyecektir.”

Ne olmuştu?

RTÜK, 9 Şubat’ta Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde sitelere erişimin engelleneceğini bildirmişti.

RTÜK’e internet yayınlarını da denetleme yetkisi veren yönetmelik 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre görüntülü içeriğe yer veren internet mecralarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor. Yazılı içerik üreten siteler, yönetmelik kapsamında değil.

DW, lisans için başvurmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı. VoA ise alternatif bulunmadığı takdirde RTÜK’e itiraz edileceğini bildirmişti.

RTÜK, Euronews’ın başvurusu üzerine hakkındaki ‘internet yayın lisansı alma’ şartını kaldırmıştı. Karar, Euronews’in yayın lisansı almasını zorunlu kıldığı iddia edilen içerikleri sitesinden temizlediği gerekçesiyle alınmıştı.

Kurul, 21 Şubat 2022’de Voice of America ve Deutsche Welle’ye lisans ücretini ödemelerine ya da hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre vermişti.