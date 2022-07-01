Dünyanın ilk kapsamlı kripto para yasası ortaya çıktı: ‘Vahşi Batı’ya düzen getirdik’

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’de yakın zamandaki sert düşüşle birlikte, aşırı oynak sektörün dizginlenmesi konusunda yetkililerin üzerindeki baskı gitgide artıyor. Avrupa Birliği’ndeki (AB) yasa yapıcılar, kripto varlıkları düzenleyecek kapsamlı kurallar üzerinde dün anlaştı.

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AB’nin uzlaştığı yeni yasa kapsamında kripto varlık üreticilerine ve bağlantılı hizmet sağlayıcılara AB’deki tek bir merkezden ‘pasaport’ verilerek bu şirketlerin sermaye ve tüketici koruma kurallarını karşılaması hedefleniyor.

Kripto para piyasaları küresel olarak çoğunlukla düzenlemelerden yoksunken, AB ülkelerindeki alım satım platformlarının yalnızca işlemlerde para aklanmadığına dair kanıt göstermesi bekleniyordu. Dünyanın en büyük kripto para merkezlerinden ABD ve İngiltere de benzer düzenleyici yasaların hazırlığını sürdürüyor.

Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi devletlerinin temsilcilerinin üzerinde anlaştığı kripto varlık piyasaları yasasının (MiCA) 2023’ün sonu gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.

“Bugün kripto varlıklarının Vahşi Batı’sına nizam getirdik ve ahenkli bir piyasa oluşması için net kurallar belirledik” diyen Avrupa Parlementosu’nun kripto varlık yasası müzakerecisi Stefan Berger, açıklamasına şöyle devam etti: “Dijital para birimlerinin değerindeki yakın zamandaki düşüş, bize piyasanın ne kadar yüksek riskli ve spekülatif olduğunu ve harekete geçmenin ne kadar elzem olduğunu gösterdi.”

Avrupa Parlamentosu’ndaki Yeşil Partili parlamenter Ernest Urtasun, dünyadaki ilk kapsamlı kripto varlık düzenlemesi MiCA’nın piyasanın suistimal ve manipüle edilmesine karşı güçlü önlemler içerdiğini belirtti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, martta gördüğü 48,200 dolar seviyelerinden sonra bu ay 17,600 dolar civarına düşmüş, dün 18,900 dolar seviyesinde işlem görmüştü.

Geçen ay, TerraUSD ve luna tokenlarının çöküşünün kripto varlık piyasalarında oluşturduğu baskı sonrasında, ABD’li büyük kripto para bankası Celsius Network para çekimlerini ve aktarımlarını bu ay dondurmuştu.