Almanya dışişleri bakanı Türkiye’ye geliyor: Muhaliflerle de görüşebilir

ALTAN SANCAR

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Türkiye ziyareti öncesinde Almanya’nın Türkiye’den sorumlu bakanı Anna Lührmann, Türkiyeli aydınlarla görüş alışverişi yaptı. Alman dışişleri bakanının Türkiye’de iktidarın yanı sıra muhalefetten isimlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Baerbock’un haziranın ilk günlerinde başladığı bölge turu, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarıda kalmış, Türkiye ziyareti de ertelenmişti. Alman bakanın yarım kalan ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam etmesi ve bu kapsamda Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

Bu ziyaret öncesi, Almanya’nın Avrupa ve Türkiye’yle ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Anna Lührmann, Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Türkiye-Almanya Kültür Forumu’nun yöneticisi Osman Okkan ve Köln Belediye Meclisi üyesi Dilan Yazıcıoğlu’yla bir araya geldi. Lührmann’ın talebi üzerine geçen haftaki görüşmede Türkiye’yle diplomatik ilişkilere dair görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Diken

Görüşmeye katılan Dündar, Okkan ve Yazıcıoğlu, önceki başbakan Angela Merkel’in, Türkiye ziyaretlerinde hükümet yetkilileriyle görüşüp muhalefeti hiçe sayarak dönmesinin kamuoyunda yarattığı hayal kırıklığını hatırlattı.

Yeni hükümetin insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusunda vadettiği duyarlılığı göstermesini istediler, Türkiye’yi ziyaret edecek yetkililerin mutlaka muhalif parti liderleri, hapisteki siyasi tutukluların aileleri ve demokrasi mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmelerini tavsiye ettiler.

Yeni koalisyon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimiyle ilgili daha önceki iktidardan farklı tavır alacağını bu fotoğrafla ortaya koyarken, Ankara da kendi adımlarını atıyor.

Almanya’nın resmi yayın organı sayılan DW için getirilen engel kararının, Baerbock’un Türkiye gezisi öncesi hükümetin masaya yatıracağı bir pazarlık kozu olabileceği tahmin ediliyor. Alman dışişleri bakanının ziyareti, büyük olasılıkla bu karşılıklı jestlerle başlayacak.