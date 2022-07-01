MSB, şüpheli şekilde ölen askerin ailesine tazminat ödeyecek

Şüpheli bir şekilde ölen ve üç ay sonra cansız bedeni memleketine gönderilen Mustafa Araz isimli askerin ailesi, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) açtığı tazminat davasını kazandı. MSB aileye 650 bin lira maddi tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: MA

Kırklareli Babaeski’de görevli asker Mustafa Araz’ın cansız bedeni 11 Mayıs 2020’de metruk bir binanın arka kısmında bulunmuştu. Üç ay kadar sonra da memleketi Kars’a gönderilmişti.

Ailesi, vücudunda saldırı izi ve morluklar bulunan Araz’ın ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulunmuş, ardında da MSB’ye tazminat davası açmıştı.

halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Edirne İdare Mahkemesi, “İdare sorumludur” diyerek MSB’ye açılan davada aileye 650 bin lira maddi manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Karar özetle şöyle: “Olay, askerlik görevi yapılırken meydana geldi. Olay yeri de davalı idarenin gözetim ve himayesinde olan bir yer. Hizmet ile oluşan zarar arasında illiyet bağı var. Davalı idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu.”

Tarafların itiraz hakkı devam ediyor.