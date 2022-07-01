RTÜK, müzik kanallarına Mabel Matiz’in yeni şarkısını yayınlamama talimatı vermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, kurulun sanatçı Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak yayınlamama talimatı verdiğini söyledi.

Görsel: Youtube

Matiz, yeni şarkısı ‘Karakol’u 30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece yayınlamıştı.

Bir aşk hikayesine odaklanan şarkının klibinde birisi Matiz olan iki erkeğin farklı sinematografik kurgularla yakınlaşmaları yer alıyor.

Matiz daha önce birçok kez LGBTİ+ haklarına açıkça desteği nedeniyle muhafazakarlar tarafından hedef gösterilmişti.

Taşçı, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten ‘Yasakladık’ diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar…”

RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak “yayınlamamalarını” yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi.

Çıkıp yekten “yasakladık” diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler.

Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar… https://t.co/BFf6g6BaeE — İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 1, 2022

İki sene önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) Türkçe bölümünde Matiz’in şarkılarından bahsedilen bir okuma parçası ve buna bağlı iki soru yer almıştı.

Konunun gündem olması üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kurumun ‘milli, manevi ve toplumsal değer yargıları konusunda hassas olduğunu’ belirterek soruyu hazırlayanların görevden uzaklaştırılacağını söylemişti.