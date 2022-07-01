AFAD’dan Ankara ve çevresi için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarılarda, kuvvetli yağışların Ankara başta olmak üzere iç bölgelerde sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

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Meteoroloji yurdun birçok eksiminde kuvvetli yağış görüleceğini belirtirken, özellikle iç kesimlerdeki olumsuzluklara dikkat çekildi.

Meteorolojinin tespitlerini dikkate alan valiliğin uyarısıysa şöyle: “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Ankara Valiliği’nin açıklamasının ardından AFAD’dan da benzer bir uyarı geldi: “Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın ve Mersin’in kuzeyi, Bolu’nun ve Sivas’ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.”

AFAD: Derelerden uzak durun

Öte yandan, Ankara’da Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağış beklendiğini de açıklayan AFAD, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.