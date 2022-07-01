Siteleri kapatan RTÜK ‘basın özgürlüğünden yanaymış’: Görevimizi eksiksiz yerine getiriyoruz

DW Türkçe ile Amerika’nın Sesi haber sitelerini erişime engelleyen ve televizyonlara ceza yağdıran Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetimi, ‘basın özgürlüğünden yana’ olduğunu iddia etti.

Açıklamada, iki haber sitesinin kapatılması lisansa ve teknik gerekçelere dayandırıldı.

Fotoğraf: AA

‘İnternet yayın lisansı’ almadıkları gerekçesiyle, ABD merkezli Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), RTÜK’ün talebi sonrası mahkeme kararıyla dün erişime engellendi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg buna karşı basın özgürlüğüne vurgu yaparak RTÜK kararına tepki gösterdi: “DW’nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum, bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak.”

RTÜK’ün kararını basın özgürlüğüne saldırı olarak niteleyen basın camiası ve yurttaşlar tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından RTÜK’ten de açıklama yayımlandı. DW ve Amerika’nın Sesi sitelerinin yayınlarındaki ‘teknik’ durumlar gerekçe gösterildi: “Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı.”

RTÜK, lisans başvurularıyla iki sitenin erişime açılacağı belirtildi: “Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde üst kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır.”

‘Basın özgürlüğünden’ yanaymış

RTÜK’ün açıklamasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ‘basın özgürlüğü’ vurgusuydu.

AKP yanlısı olmayan birçok televizyon kanalına sık sık, ceza yağdıran RTÜK, ‘basın özgürlüğünden’ yana olduğunu iddia etti: “RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Ancak, her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır. Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan üst kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir.”

‘Kimse tereddüt etmesin…’

Açıklama, RTÜK’ün basın özgürlüğünden yana olması konusunda tereddüt edilmemesi gerektiği kaydedildi: “İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan üst kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur.”