Selçuk Tıp da Hekimlik Andı sansürünü deldi: Yönetim ışıkları kapatıp perdeyi çekti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, yönetimin ‘sansür’ baskılarına rağmen mezuniyet töreninde Hekimlik Andı’nın orijinalini okudu. Bu esnada salonda ışıklar kapatıldı, o da yetmedi perde çekildi.

Tören hazırlığında, öğrencilere, kürtaj karşıtı ifadelerin yer aldığı ve ‘cinsel yönelim’ ifadesinin sansürlendiği bir metin verilmişti. Öğrenciler, sansürlü metni okumayı reddedince yönetim tarafından tehdit edilmişti.

Fotoğraf: Twitter

29 Haziran’da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet töreni provası için bir araya gelmişti. Yönetim, öğrencilere, törende okumaları için Hekimlik Andı’nı sansürlü halini vermişti. Metinde kürtaj karşıtı ifadeler yer alırken, cinsel yönelime yönelik sansür uygulandığı görülmüştü. Öğrenciler, orijinal metni okumak istediklerini belirtince dekanlık, “Bunun bir sonucu olacak” diyerek öğrencileri tehdit etmişti.

Türk Tabipler Birliği’nin Twitter’dan yayımladığı videoya göre, öğrenciler, mezuniyet töreninde Hekimlik Andı’nın orijinalini yani sansürsüz halini okudu.

"O metni okumayın" baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen #HekimlikAndı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz.



🎥 Selçuk Ünv. Tıp Fak. Mezuniyet Töreni pic.twitter.com/3zLFkR6ug2 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) July 1, 2022

Videoda, öğrenciler sansürlü kısımları okumasın diye salonun ışıklarının kapatıldığı görüldü. Bunun üzerine, mezuniyeti izleyenler telefonlarının ışıklarını açtı. Sahnenin perdesi de erkenden kapatıldı.

Benzer baskılar başka üniversitelerde de var

Geçen yıl Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi de Hekimlik Andı’nda ‘cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına’ ilişkin bölümü çıkarmış ve bu durum tepkiyle karşılanmıştı.

Aynı şekilde bu yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) mezuniyet töreninde öğrenciler, okul yönetiminin Hekimlik Andı’nda sansürlediği ‘hastanın cinsel yönelimi’ ibaresini bir ağızdan bağırarak delmişti.

Hekimlik andı

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim.

Selçuk’un metni

Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum.

Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım.

Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım.

San’atımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım.

Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım.

Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim.

Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.

İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım.

Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım.

Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.