Selçuk’ta Hekimlik Andı’na ‘dekanlık ayarı’: Kürtaj karşıtı ifadeler ve cinsel yönelim sansürü

Selçuk Üniversitesi’nde Hekimlik Andı değiştirildi, farklı metne tepki gösteren öğrenciler, orijinal metni okuyacaklarını söylerken, dekanlık “Sonuçları olacak” diye tehdit etti.

Fotoğraf: Pixabay

Geçen yıl Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi de Hekimlik Andı’nda ‘cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına’ ilişkin bölümü çıkarmış ve bu durum tepkiyle karşılanmıştı.

Aynı şekilde bu yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) mezuniyet töreninde öğrenciler, okul yönetiminin Hekimlik Andı’nda sansürlediği ‘hastanın cinsel yönelimi’ ibaresini bir ağızdan bağırarak delmişti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri yarın Hekimlik Andı okuyarak mezun olacak.

Tören öncesi bugünkü provada öğrencilere Hekimlik Andı metni dağıtıldı. Ancak verilen metin Dünya Tabipler Birliği tarafından Cenevre Bildirgesi’nde yer verilen orijinal ant değildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetimi tarafından hazırladıkları metnin kendilerine dağıtıldığını söyleyen intörn doktorlar, iki metin arasında kürtaj karşıtlığına kadar büyük fark olduğunu söyledi.

Evrensel’e konuşan intörn doktorlar, şunları dedi: “O esnada dekan yardımcısı salondaydı. Ona orijinal metni okumak istediğimizi söyledik. Hocamız bunun mümkün olmadığını, her sene mezuniyet töreninde bu metnin okunduğunu söyledi. Orijinal metni okuma ısrarımız dekanın kulağına gidince, dekanımız birlik olup orijinal metni okursak bunun bir sonucunun olacağı şeklinde geri dönüş yaptı. Hem orijinal metni okumamız engelleniyor hem de okumak istediğimizi söylediğimizde tehditkar bir yaklaşımla yüz yüze karşılaştık. Yarın biz orijinal metni okumayı planlıyoruz.”

İntörn doktorlara göre dekanlık metnin Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) geldiğini söyledi: “Diğer tüm üniversiteler orijinal metni okurken biz neden farklı bir metin okuyoruz? Bu konuda bir cevap da alamıyoruz. Neden metnin değiştirildiğini biz de bilmiyoruz.”

Hekimlik andı

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim.

Selçuk’un metni

Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum.

Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım.

Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım.

San’atımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım.

Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım.

Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim.

Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.

İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım.

Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım.

Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.