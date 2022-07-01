GP’li Özdağ: Adayı seçim kararından bir hafta sonra açıklayacağız

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Altılı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızı seçim kararı alındıktan bir hafta sonra açıklayacağız” dedi.

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Özdağ Kırıkkale’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir sorun olduğunu ve altı masa iktidara geldiğinde parlamenter sisteme geçişi başlatacaklarını dile getirdi.

Özdağ, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soruya da “Altılı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan bir hafta sonra açıklayacağız” yanıtını verdi.