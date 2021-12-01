Akşam Postası / 1 Aralık 2021

‘Karakolda ölüm’: Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü Diken muhabiri Canan Coşkun’un

Bu yılki Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü Diken muhabiri Canan Coşkun kazandı. Coşkun, ‘Karakolda ölüm’ haberleri nedeniyle ödülü layık bulundu.

MB’den döviz kuruna müdahale

Merkez Bankası (MB), döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu.

Erdoğan asgari ücrete ‘çok çok fevkinde artış’ vadetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ‘çok çok fevkinde bir artış’ geleceğini duyurdu.

Giresun’da çevre felaketi: Yöre halkı çaresiz

Fotoğraf: TEMA

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 18 Kasım’da kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzunun patlamasıyla beraber 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atık çevreye yayıldı.

Arınç’tan Ahmet Hakan’a Nazım Hikmet’li, Ahmet Kaya’lı yanıt

AKP’li Bülent Arınç, kendisi hakkında eleştirel bir yazı yazan Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a çok sert yanıt verdi.

Türkiye’de vaka sayısı katlanarak artıyor: HIV tedavisinde yeni dönem

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bugüne dek dünyada 79,3 milyon kişi HIV’le (bağışıklık yetmezliği virüsü) enfekte oldu. HIV enfeksiyonunun tanımlandığı 1981’den günümüze yaklaşık 36,3 milyon kişi ise hayatını bu hastalıktan dolayı kaybetti. Ancak ilaçlara ulaşabilenler için son yıllarda iyi haberler var. Düzenli ve sürekli ilaç kullanılması kaydıyla, virüs kanda tespit edilemeyecek kadar kontrol edilebiliyor. Belirlenemeyen virüs, bulaşmıyor.

Akşener: Artık yeter, Türkiye sömürge valisiyle yönetilemez

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ”Artık yeter, Türkiye sömürge valisi aklıyla yönetilemez. Türk milleti kimsenin ırgatı değildir” dedi.

Vergi uzmanı Bingöl: Vatandaşa uygulanan gecikme faizi düşürülsün

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘düşük faiz’ söylemini eleştirerek “Devletin vatandaşa uyguladığı gecikme faizi düşürülsün” dedi.

Bahçeli’nin pozisyonu Kılıçdaroğlu’nu üzdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansu Yavaş’a yönelik ”Dikkat etsin” ifadesini eleştirdi: ”AKP kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız siz artık siyaset üretmezseniz. Bahçeli’nin düştüğü pozisyon budur. Üzülüyorum.”

Benzinde indirim

Benzinin litre fiyatında 58 kuruş indirim yapıldı.

İstanbul yağmaya ‘şipşak’ açılmış

İstanbul’da toplam büyüklüğü 58 bin hektarı geçen 506 doğal SİT alanı için ‘bilimsel’ rapor, topu topu 370 günde hazırlanmış. Oysa mevzuata göre statü değişikliği için gerekli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) için her bir alanın dört mevsim boyunca bilim insanlarınca gözlemlenmesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı tiye aldı: Anladık, gaz yağı alamadık…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “‘Oynat Uğurcuğum’ Erdoğan, her toplantısına ‘Bay Kemal’ videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…” diyerek yanıt verdi.

Altı parti anlaştı: Beş maddede ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’

‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ üzerine çalışan altı muhalefet partisi, beş ana başlık altında bir taslak metin hazırladı.

Bilim kurulu üyesinden ‘Omicron’ uyarısı: Hızlı bulaşmadan da endişeliyiz

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tespit edilen Covid-19 varyantı ‘Omicron’un daha kolay vücuda girdiğini söyleyerek, ”Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz” dedi.

İddia: Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

IŞİD üyesine, Ezidilere soykırımdan ömür boyu hapis

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da yargılanan bir IŞİD üyesi, Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu.

Placebo, 2022’de İstanbul’da konser verecek

Fotoğraf: Instagram

Britanyalı rock grubu Placebo, 18 Temmuz 2022’de İstanbul’da konser verecek.

‘La Casa de Papel’ bitiyor diye üzülenlere müjde!

Dünya çapında fenomene dönüşen yapımlardan ‘La Casa de Papel‘ sona yaklaşırken, Netflix dizinin hayranlarına bir müjde verdi.