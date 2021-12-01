IŞİD üyesine, Ezidilere soykırımdan ömür boyu hapis

Almanya’da yargılanan bir IŞİD üyesi, Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu.

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IŞİD, 2014 yılında Ezidilerin yaşadığı Irak’ın Şengal yerleşimini ele geçirerek binlerce kişiyi öldürmüştü.

Saldırı sonrası 290 bine yakın Ezidi göç etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 50 bini tarihteki diğer katliamlar karşısında yaptıkları gibi Şengal dağlarına sığınmıştı. IŞİD, binlerce kadını da esirleştirmişti.

Frankfurt’ta görülen davada beş yaşındaki bir Ezidi kız çocuğuna eziyet edip öldüren Iraklı IŞİD üyesi Taha el Cumali, insanlığa karşı ve savaş suçları işlemekten ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre sanığın 2015 eylül ayında Irak’ı terk ederek Türkiye’de Samsun’a yerleştiği, burada da IŞİD mensubu olarak faaliyetlerde bulunduğu, Ekim 2018’de Türkiye’den Yunanistan’a kaçtığı ve 16 Mayıs 2019 tarihinde başkent Atina’da tutuklandığına işaret edildi. Sanık, Ekim 2019’da gönderildiği Almanya’da o zamandan bu yana tutuklu bulunuyordu.

Cumali’nin Almanya vatandaşı eşi Jennifer Wenisch de geçen ay, birlikte esir aldıkları Ezidi kız çocuğunu kurtarmak adına hiçbir şey yapmadığı için insanlığa karşı suç işlemekten 10 yıl hapis cezası almıştı.