Bahçeli’nin pozisyonu Kılıçdaroğlu’nu üzdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansu Yavaş’a yönelik ”Dikkat etsin” ifadesini eleştirdi: ”AKP kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız siz artık siyaset üretmezseniz. Bahçeli’nin düştüğü pozisyon budur. Üzülüyorum.”

Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın suçlanmasının akıl alır bir şey olmadığını söyledi.

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Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Ülkü Ocakları’ üyesi olduğu öne sürülen kişiler polisin önlemlerine rağmen salona girip etkinliğe katılanlara saldırmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırıyla ilgili olarak Yavaş’a seslenmişti: ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey’in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün takip edeceğim.”

Yavaş. “Hakkımdaki siyasi açıklamalara cevap vermeyeceğim” demişti.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’e konuk olan Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin baskın yapanları eleştirmesi gerekirken hiç ilgisi olmayan Yavaş’ı hedef aldığını belirterek, “Aslında şöyle ifade etmek isterim. Sayın Bahçeli uzun zamandır Türk siyaset sahnesinde olan bir isim. Böyle bir olayı araştırmadan doğrudan Mansur Yavaş’ı hedef alıp onu suçlama yönüne gitmesi doğru değil. Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran birisi. 6 milyon Ankaralıyı kucaklıyor” dedi.

‘Akıl alır bir şey değil’

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ”Neden böyle bir suçlama yapıldı akıl alır bir şey değil. Alparslan Türkeş’i anma töreni var ve Kuran tilaveti sırasında bu baskın yapılıyor. Arkadaş siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bahçeli’nin yapması gereken baskın yapanları eleştirmesiydi. Bunu yapmadı tam tersine hiç ilgisi olmadığı halde Mansur beyi suçladı. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir yere vakfetmişseniz, AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız siz artık siyaset üretmezseniz. Bahçeli’nin düştüğü pozisyon budur. Bahçeli’nin pozisyonuna emin olun üzülüyorum.”