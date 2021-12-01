Bakan Koca: Şu an için yeni tedbirler almaya gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı için yeni tedbirler almaya gerek olmadığını söyledi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan bakan, özetle şunları kaydetti:

* Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici olduğunu dair bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlarla gerçekleşmektedir.

* Ümit ederiz ki bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybaolacğaının işaretidir.

* Şu anda ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır.

* Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbirler alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur.

* Ülkemizde aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır.

* Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır.

* Omivron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı hala en güçlü tedbirlerimiz maske ve mesafe kullanımıdır. Kış mevsimiyle birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

* Yıl bitmeden yerli aşımız kullanıma girecek. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na müracaat edildi.