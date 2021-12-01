Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesinden ‘Omicron’ uyarısı: Hızlı bulaşmadan da endişeliyiz

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tespit edilen Covid-19 varyantı ‘Omicron’un daha kolay vücuda girdiğini söyleyerek, ”Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz” dedi.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti.


Türkiye, varyanta karşı önlem olarak Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkeye girişleri durdurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni varyanta Türkiye’de rastlanmadığını bildirmişti.

DHA’ya konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgın devam ettikçe varyantların ortaya çıkabileceğini söyledi. İlhan, ‘Omicron’ hakkında şunları kaydetti: “İngiltere varyantı ile konuşmaya başladığımız varyantlar hayatımıza girdi hatta konuşmadığımız daha çok varyant oldu ama bunlar kayda değer bir değişiklik yapmıyordu. Yeni varyantın farkı şu; virüsün şeklinde gördüğümüz gibi dışındaki vantuz yapılarında değişiklik meydana getiriyor ve çok fazla bir değişiklik. Değişiklik de virüsün yapışmasını artırıyor, böylece de daha kolay şekilde vücuda girebiliyor, bu da riski arttırıyor. Bu da hızlı bulaşmayı sağlıyor. Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz”.

Türeci ve Şahin: Omicron nedeniyle paniğe gerek yok

BioNTech: Yeni uyarlanmış Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyoruz

Maç yarıda kalmıştı: Portekiz’de 13 futbolcuda Omicron varyantı tespit edildi

DSÖ alarm verdi: Omicron çok yüksek risk teşkil ediyor, hazırlıklı olun

Japonya Omicron’u engellemek için sınırlarını kapadı

DSÖ, neden ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini geçip yeni varyanta ‘Omicron’ adını verdi?

İsrail’den Omicron hamlesi: Yabancıların girişine 14 gün yasak

Güney Afrika’dan tahliye uçuşu: Gelenler karantinaya alındı

DSÖ, yeni varyanta Omicron ismini verdi

Bakan Koca duyurdu: Yeni varyant sebebiyle beş ülkeye sınırlar kapandı

KLİMİK uyardı: Riskli ülkelerden gelenler bulunup karantinaya alınmalı

Yeni varyant Avrupa’da!

Eldeki aşılar yeni varyanta karşı etkili olabilir

Beş maddede yeni varyant

Prof. Derya Unutmaz’dan yeni varyant için önlem çağrısı: Sonrası geç olur

Kripto paralarda ‘süper varyant’ düşüşü

Yeni varyant piyasaları gerdi

Britanya: Güney Afrika’daki yeni varyant şimdiye kadarkilerin en önemlisi

SON HABERLER

Abdullah Gül meselesi…

Umarım hepimiz aklımızı başımıza toplarız da 2023 seçimlerinden sonra dizlerimizi dövecek durumda olmayız.

Motorine indirim

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi.