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Yaramazlara biraz batar!

‘La Casa de Papel’ bitiyor diye üzülenlere müjde!

Dünya çapında fenomene dönüşen yapımlardan ‘La Casa de Papel‘ sona yaklaşırken, Netflix dizinin hayranlarına bir müjde verdi.

Fotoğraflar: Twitter

Dizinin beşinci ve final sezonu 3 Aralık’ta platformda yayınlanacak bölümlerle son bulacak.


Ancak Netflix Twitter hesabından ‘La Casa de Papel‘in ‘spin-off‘ dizisinin yolda olduğunu duyurdu.

Spin-off‘ popüler dizilerin sevilen karakterlerinden yola çıkarak çekilen yapımlara verilen isim.

Netflix’in “Soygunun sonu geliyor olabilir ancak hikaye devam ediyor. Berlin: New Series. 2023’te geliyor” paylaşımından anlaşıldığı üzere yeni dizinin odağında en sevilen ve tartışmalı karakterlerinden Andrés de Fonollosa, herkesin bildiği adıyla Berlin yer alacak.

Berlin karakterini 50 yaşındaki İspanyol oyuncu Pedro Alonso canlandırıyor.

Squid Game oyuncusu Kore versiyonunda Berlin olacak

Netflix Twitter hesabından duyurduğu bir başka haberde ise hem ‘Squid Game‘ hem de ‘La Casa de Papel‘ hayranlarını (neredeyse bütün kullanıcılarını) aynı potada eritmeyi başardı.

La Casa De Papel’in Güney Kore versiyonunda ‘Squid Game’in başrol oyuncularından Park Hae-soo’nun Berlin karakterine hayat vereceği duyuruldu.

Park, ‘Squid Game‘de başroldeki Seong Gi-hun karakterinin çocukluk arkadaşı ve oyunlardaki eşlikçisi Cho Sang-woo karakterini canlandırıyordu.

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