Giresun’da çevre felaketi: Yöre halkı çaresiz

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 18 Kasım’da kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzunun patlamasıyla beraber 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atık çevreye yayıldı.

TEMA Vakfı, meydana gelen patlamadan sonra Giresunlularla konuştu. Yöre halkı patlamaya yetkililer tarafından ‘sızıntı’ denmesine öfkeli: “Ne sızıntısı? Çevre felaketi burası. Bütün havuz boşaldı. Su gece sabaha kadar aktı, hala sızıntı diyorlar.”

Fotoğraf: TEMA Vakfı

Yedikardeş köyü sınırlarındaki NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin ikinci atık barajındaki iç set, 18 Kasım’da yıkılmıştı. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci incelendiğinde kapasite artışı, atık havuzları ve zenginleştirme tesisleri için çoğunlukla ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarıyla keyfi şekilde büyüme sağlandığı ortaya çıkmıştı.

TEMA Vakfı sosyal medya hesabından yaşanan çevre felaketiyle ilgili yaptığı paylaşımda “Giresunluların anlatacakları var” dedi.

Giresunluların Anlatacakları Var❗



18 Kasım'da Giresun Şebinkarahisar'da kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzu patladı. Tüm canlı yaşamı, toprak, su, hava ciddi tehdit altında. pic.twitter.com/TmihAcuANY — TEMA Vakfı (@temavakfi) November 30, 2021

Şirketin dosyasında yer alan bilgilere göre zenginleştirme flotasyon teknolojisi ile yapılırken, bu süreçte silikat, silis, çinko sülfat, sodyummetabisülfit, kireç, PolielektrolitSPP-508, Aerofloat 242, Metilizobutilkarbinol MIBC, sülfürik asit, kostik kullanılıyor. Başka bir ifadeyle çöken atık barajında bu kimyasallar bulunuyor.