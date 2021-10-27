Erdoğan, ‘yeşil’i sevdi: Türkiye’ye 3,2 milyar dolarlık iklim fonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yeşil İklim Fonu’ndan 3 milyar 157 milyon dolar (35 milyar TL) kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığı müjdesi’ni paylaştı.

Yeşil İklim Fonu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında kurulan ve merkezi Güney Kore’de bulunan bir fon.

Fondan yararlanabilmek için Paris İklim Anlaşması’nı onaylamak gerekiyor. Yardım almak için gereken bir diğer şart da ‘gelişmekte olan ülkeler’ kategorisinde olmak.

Sözleşmede ‘gelişmiş ülke’ kategorisinde bulunan Türkiye anlaşmanın onaylanması için uzunca bir süre gelişmekte olan ülke sınıfına alınması talebinde bulunmuştu. Bu talebi en sonunda kabul gören Türkiye, G20 ülkeleri arasında Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan son ülke olmuştu.

AKP grup toplantısında iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları ‘yeşil kalkınma devrimi’yle aşacaklarını dile getiren Erdoğan, bu hedefi ‘karbon nötr’ hedefli yatırımlarla her alanda yakalamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Erdoğan, mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektörün iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabileceğini, bu kaynağın 12,5 milyon dolar ile 66,5 milyon dolar arasındaki bölümünün de hibe olarak kullanılacağını kaydetti.