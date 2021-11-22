Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çevre felaketine davetiye: Atık barajı çöktü, Kelkit Çayı tehdit altında

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nin Yediparmak Köyü yakınlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin atık barajı çöktü ve kimyasallarla yüklü atık su ve çamurlar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı.

Ekoloji Birliği, meydana gelen maden kazasının, Kılıçkaya Barajı’nın bağlı olduğu Kelkit Çayı ve ovasını tehdit ettiğini belirterek, geçen yıllarda meydana gelen kazada balık ölümleri yaşandığını hatırlattı.


Fotoğraf: Diken

1992 yılından beri farklı madencilik firmaları altında faaliyet gösteren tesis 2006’da Nesko Maden’e devrolmuştu.  Şirketin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci incelendiğinde şirket  kapasite artışı, atık havuzları ve zenginleştirme tesisleri için çoğunlukla ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarıyla keyfi şekilde büyümüş.

Fotoğraf: Diken

Şirketin dosyasında yer alan bilgilere göre zenginleştirme flotasyon teknolojisi ile yapılırken, bu süreçte silikat, silis, çinko sülfat, sodyummetabisülfit, kireç, PolielektrolitSPP-508, Aerofloat 242, Metilizobutilkarbinol MIBC, sülfürik asit, kostik kullanılıyor. Başka bir ifadeyle çöken atık barajında bu kimyasallar bulunuyor.

Şirket maden kazasından sonra yaptığı açıklamada “Can kaybı yoktur” dedi. Ancak Ekoloji Birliği şirketin aksine bir açıklamayla etrafa verilen zararı geçen yıllardan örnek vererek anlattı: “Zehirli kimyasalların etrafa yayıldığı tarlalara, baraj gölünde ve bağlı olduğu Kelkit Çayı’nda hangi canlılara, kaç tane  balığa zarar verdiği henüz bilinmiyor. Şirkete ait söz konusu tesislerde daha önce de kaza meydana geldiği ve balık ölümleri yaşandığını biliyoruz.”

Aynı şirketin 2020’de başlattığı ve henüz sonuçlanmayan bir atık havuzu projesi de var.

Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu atık barajı proje tanıtım dosyasında şöyle dendi: “Maden atığı bertaraf (atık barajı) tesislerinden üç tanesi doluluk oranına ulaşmış ve bir tanesi halihazırda kullanılmakta olup atık depolama alanının dolması durumunda kullanılmak üzere ilave maden atığı bertaraf (atık barajı) tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.”

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