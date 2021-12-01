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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı tiye aldı: Anladık, gaz yağı alamadık…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘Oynat Uğurcuğum’ Erdoğan, her toplantısına ‘Bay Kemal’ videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…” diyerek yanıt verdi. 

Konuşmalarında CHP liderini ‘pas geçmemeye’ özen gösteren Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nu bazı demeçlerini ve sosyal paylaşımlarının videosunu göstererek hedef almıştı.


Erdoğan, ”Dünyanın her yerinde çeşitlenen ekonomi politikalarına güzelleme dizip de ülkemizi IMF reçetelerine mahkum etmek isteyenlerin riyakarlıkları paçalarından akıyor. Ey Bay Kemal siz otel odalarında IMF ile kulis atan değil misiniz?” demişti.

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