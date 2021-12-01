Vergi uzmanı Bingöl: Vatandaşa uygulanan gecikme faizi düşürülsün

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘düşük faiz’ söylemini eleştirerek “Devletin vatandaşa uyguladığı gecikme faizi düşürülsün” dedi.

Erdoğan TRT canlı yayınında ekonomistler tarafından ‘temel öğreti’ye aykırı olarak nitelendiren ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ söylemini yinelemişti. Erdoğan’ın bu ifadelerinden sonra dolar 13,95’e, avro ise 15,5’e yükselmişti. TRT’deki program sırasında dolar 14,05’i de test etmişti.

Vergi uzmanı Bingöl sosyal medya hesabından şöyle dedi: “Borcunu geç ödeyen vatandaşa devletin uyguladığı gecikme faizi aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 19,2’dir. Faiz ise bu da faizdir. Bu oranı düşürmek ise tamamen Cumhurbaşkanı yetkisindedir.”