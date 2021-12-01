‘Karakolda ölüm’: Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü Diken muhabiri Canan Coşkun’un

Bu yılki Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü Diken muhabiri Canan Coşkun kazandı. Coşkun, ‘Karakolda ölüm’ haberleri nedeniyle ödülü layık bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanlarında sanatçı, gazeteci ve bilim insanlarına verilen ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı.

‘Gazetecilik ödülü’nü Diken muhabiri Canan Coşkun, Birol Yıldırım isimli özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul Esenyurt Polis Merkezi’nde öldürülmesine ilişkin bir dizi haberle aldı. Coşkun’un ödüle layık görülen haberleri bir fikri takip çalışması.

Bir gün sonra başlayan takip çalışması Yıldırım’ın karakolda maruz kaldığı muamelenin görüntülerini, olay gecesi karakolda yaşananları aktaran tanık anlatımlarını içeriyor, diğer yandan soruşturmanın eksikliklerini de ortaya çıkarıyordu.

Karakolun girişinde polisler tarafından tartaklandığına ilişkin görüntüler Diken’de yayınlandıktan sonra Yıldırım’ın ölümü yaygın medyanın da radarına girdi. Bu durum Yıldırım’ın faillerine yönelik soruşturmada bir adım atılmasını sağladı.

Bu fikri takibin sonunda -her ne kadar karakolda kalabalık bir polis grubunun şiddetine maruz kalsa da- Birol Yıldırım’ın ölümünde sorumlu olduğundan şüphelenilen bir komiser yardımcısı ağustos ayında tutuklanarak cezaevine kondu ve hala tutuklu yargılanıyor.

Bunun yanı sıra 11 polis de tutuksuz olarak yargılanıyor. 20 Eylül’de asliye ceza mahkemesinde ilk duruşması görülen dava, polislerin Yıldırım’a karşı eylemlerinin ‘işkence’ suçunu oluşturabileceği sebebiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 12 polis 13 Ocak 2022’de Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam edecek.

Canan Coşkun, Yıldırım’ın faili olduğu düşünülen polislerin yargılanmaya başladığı gün aynı fikri takip çalışması nedeniyle Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’nin ‘en iyi haber’ dalında ödüle layık görülmüştü.

Bu yılki Sedat Semavi ödülleri şöyle:

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Canan Coşkun

diken.com.tr internet haber sitesinde 7-9-10-16-19-21-25 Haziran, 1 Temmuz, 20 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Valilik ‘Nefes Darlığından Öldü’ Demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan Gelmiş” başlıklı haber dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Berkant Gültekin’i Birgün Gazetesi internet haber sitesinde 22 Mart, 7 Temmuz, 5 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezinde MB Raporundan İntihal İzleri” başlıklı haber dizisi nedeniyle övgüye değer buldu.

RADYO ÖDÜLÜ:

Gülay Oktar

TRT Radyo 1’de 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanan (ilk bölüm) “Genç Yıllar: 60’lar” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Radyo Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Turgut Onarır’ı Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu radYU’da 7 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Bizim Yunus: Aşk ve İrfan İnsanı Yunus Emre” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer buldu.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ:

Haber

Barış Kaya – Mehmet Akif Balıkçıoğlu

FOX TV’de 30 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Alkış Cumhurbaşkanı’na Serbest, Mehmetçiğe Yasak” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Haber Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Ela Sezen – Ünsal Çakin’i Haber Global TV’de 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde yayınlanan “Bir Kentleşme Hikâyesi: Esenyurt” adlı haber dizisi nedeniyle övgüye değer buldu.

Belgesel

Mesut Gengeç

Gain Dijital TV’de 11-18 Mart 2021 tarihlerinde yayınlanan (iki bölüm) “Covid0N9: İlk Dalga” adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Belgesel Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Gülşan Saru’yu TRT Televizyonu Belgesel kanalında 26 Mayıs/ 9-16 Haziran 2021 tarihlerinde yayınlanan (üç bölüm) “İkrar” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer buldu.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

Hilal Özcan

t24.com.tr internet haber sitesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Koronavirüsün Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na Etkisi” konulu karikatürü nedeniyle ödüle değer görüldü.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ:

Orhan Pamuk

“Veba Geceleri” adlı romanıyla ödüle değer görüldü.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Murat Burgaç

“Montrö Meydan Muharebesi -Bir Diplomasi Savaşı-” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

Sosyal Bilimler Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. İpek Merçil – Arş. Gör. Seçil Doğuç Ergin’in “Dört Duvar Kadına Ne Yapar?” adlı ortak eserini övgüye değer buldu.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Alper Uzun

“Bakır Nanoparçacıklarının Boyutu ile Mg-Katkılı Seryum Arasındaki Etkileşim Kısmi Hidrojenasyon Performansını ve Kararlılığını Kontrol Eder” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

Fen Bilimleri Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Hasan Şahin’i “Tek Katmanlı GaP ve GaSe’nin va der Waals Tipi Heteroyapılarının Raman ve Optik Özellikleri: Bir İlk Prensip Çalışması” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer buldu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Tuğba Bağcı Önder

“Traıl’a Dirençli Hücre Modelleri ile Kazanılmış Dirençte Rol Oynayan Farklı Adaptif Mekanizmaların Aydınlatılması” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Sağlık Bilimleri Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Eren Berber’i “Primer Hiperparatiroidide Yapay Zeka Kullanarak Paratiroid Bezlerinin İntraoperatif Otofloresans Ölçümleri İçin Algoritma Geliştirilmesi” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.

SPOR ÖDÜLÜ:

Mete Gazoz

“Okçu – (Klasik Yay Bireysel Branşında) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Spor Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Busenaz Sürmeneli’yi “Boksör – (Kadınlar 69 kg) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer buldu.