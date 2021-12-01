Hekim maaşlarına ek gösterge zammı Meclis’te kabul edildi

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

ANKA’nın aktardığına göre TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba kanun teklifine yeni bir madde eklendi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekimlere 5 bin lira ek gösterge zammına ilişkin düzenleme teklife eklendi. Önerge, kabul edildi.

Bugün Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, söz konusu miktarda zammın geleceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, “Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor” demişti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, söz konusu düzenlemenin görüşülmesine başlanmadan önce, şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarının hem maaşlarına hem de emeklilikte alacaklarına bir katkı sağlayan 7 maddelik ihdasla ilgili önergelerimiz var. Arkadaşlarımız, yetkililerle inceliyorlar. Umuyorum ki bu kanun teklifi içerisinde 7 madde ihdas ederek, sağlık çalışanlarımızı pandemi sürecinde gösterdikleri performanslara, fedakarca gayretlere, TBMM tüm siyasi partilerle birlikte bir katkı sağlar diye düşünüyorum.”