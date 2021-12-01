Akşener: Artık yeter, Türkiye sömürge valisiyle yönetilemez

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ”Artık yeter, Türkiye sömürge valisi aklıyla yönetilemez. Türk milleti kimsenin ırgatı değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda ‘yeni ekonomi politikası’yla ilgili açıklamaları sonrası dolar/TL kuru bir rekor daha kırarak 13,96’yı görmüştü.

“Para tıpkı bayrak gibidir, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler” diyen Akşener, Erdoğan’a şu sözlerle tepki gösterdi: “Bugün paramızın değerini düşürerek gönderdeki bayrağa el uzattınız, milli marşımızı susturmaya kalktınız, gücümüzü zafiyete uğrattınız, itibarımızı lekelediniz, bağımsızlığımızı tehlikeye atıyorsunuz”.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener’in konuşmasından satır başları şu şekilde oldu:

-Bugün paramızın değerini düşürerek gönderdeki bayrağa el uzattınız, milli marşımızı susturmaya kalktınız, gücümüzü zafiyete uğrattınız, itibarımızı lekelediniz, bağımsızlığımızı tehlikeye atıyorsunuz.

-Artık yeter, Türkiye sömürge valisiyle yönetilemez. Bu akılla yönetilemez, Türkiye bu cahillikle hak ettiği yere yükselemez.

-Bu millet bu iş bilmezliğe daha fazla mahkum edilemez.

-Türk milleti kimsenin ırgatı değildir, haddinizi, hududunuzu bilin artık.

-İktidardakilerin başımıza bela ettiği bu ucube sistemin zararını tüm gerçekliğiyle yaşıyoruz ama bu zararın sorumluları yaşadıklarımızı görmüyor, gerçeklerimizi duymuyor.

-Çünkü Saray’ın oluşturduğu paralel bir evrene hapsoldular. O paralel evrenin sefasına daldılar, milletten koptular.