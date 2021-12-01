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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi 25 yaşındaki F.B.’nin (25) komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söylediği öne sürüldü.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B’yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

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