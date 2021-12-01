Arınç’tan Ahmet Hakan’a Nazım Hikmet’li, Ahmet Kaya’lı yanıt

AKP’li Bülent Arınç, kendisi hakkında eleştirel bir yazı yazan Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a çok sert yanıt verdi.

Hakan, dünkü yazısında “Aldıklarını buldukları sananlar” diye nitelendirebilecek bir hizip olduğunu belirtmiş, Arınç’ı bu isimlerin arasında göstermişti.

Hakan, bu kişilerin kendilerini siyasal önder olarak görmeye başladığını belirterek “Gelelim Bülent Arınç’a. Onun durumu hepsinden daha trajik” diye yazmıştı.

Hakan, şunları kaydetmişti: “Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı… Zorlasınlar da… Alsın boyunun ölçüsünü!”

Yanıt geldi

Yazıya Twitter hesabından yanıt veren Arınç, Hakan’ın geçmişinden bahsederken, kendisinin de siyasi kariyerini anlattı.

Arınç, Hakan’ın ‘dönüştüğü zaman’ kendisinin başbakan yardımcısı olduğunu belirtirken, “Sonra sen dönüşmekten birkaç adım öteye geçtin, dalından kopan yaprak misali rüzgâra göre savruldun…” ifadesini kullandı.

Eski AKP’li yönetici, Hakan’ın babasının kemiklerini dahi sızlattığını savunarak, bulunduğu noktaya ‘patronlarının himmetleriyle geldiğini’ dile getirdi.

Arınç’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Sen Yeşil Camii Kura’an Kursu’nda talebeydin. Ben Erbakan Hocamın Manisa il başkanıydım. Sen belki daha üniversitede bile değildin. Ben Refah Partisi için DGM’de yargılanıyordum.

Sen Kanal 7’deydin; başka bir adamdın. Ben senin her akşam ısrarla programına davet ettiğin Refah Partisi Manisa milletvekiliydim, sonra da grup başkanvekili oldum. Sen yine Kanal 7’deyken, bizler ise AK Parti’yi kurduk ve iktidara taşıdık. Ben de AK Parti’nin ilk TBMM başkanı oldum.

Sonra sen bazı varoluşsal sancılar çektin, dönüşüm geçirdin. İnsanların fikirleri değişir ve dönüşür, bunu yadırgamam. Sen dönüştüğün zamanlarda ben başbakan yardımcısıydım.

Sonra sen dönüşmekten birkaç adım öteye geçtin, dalından kopan yaprak misali rüzgâra göre savruldun… Nâzım Hikmet’in dediği gibi ‘Günde on kaat, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve üç yüz papellik rahat için…’ güzel günlerini sattın.

Ben siyaseti zirvede bıraktım. Sen ise yaşadığın savrulma sonucu tüm değerler bütününü kaybederek merhum müftü babanın dahi kemiklerini sızlattın. Öyle ki seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafından yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum.

Patronlarının himmetiyle geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Eğer siyasi varlığımı sadece ve sadece sayın cumhurbaşkanına borçlu olduğumu ve yukarıda yazdıklarımın gerçek olmadığını düşünüyorsan 40 yıllık dava arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan’a artık kabul gördüğün uçakta bizzat kendin sor.

Eğer olur da bu soruyu sormanın senin haddini aşacağını düşünüyorsan, sorunu -sen dahil olmak üzere yöneticiliğini yaptığın gazetenin birçok çalışanına Whatsapp’tan talimat verenler üzerinden sor!

Bir önceki yazında da benim tek derdimin ‘dikkate alınmak’ olduğunu söylemiştin. Bugün dahi her cümlesi ve konuşması gündemi belirleyen birinin böyle bir derdi olabilir mi? Asıl senin tek derdinin muhatap alınmak olduğu çok aşikâr.

Bugüne kadar aile fertlerimi teker teker hedef alan ve kişilik haklarıma saldıran muhtelif hadsizliklerin karşısında sükût ettim. Beni samimiyetle eleştiren herkese saygı duyarım ama sen istihza ediyor, hakaret etmek istiyorsun. Bu hadsizliklerine son vermen için başkaları gibi kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun gözü önünde seni ilk ve son kez muhatap alıyor ve uyarıyorum.

Sonsöz: Ne zaman Ahmet Kaya’nın Entel Maganda şarkısını dinlesem seni anımsarım.”