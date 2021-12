Britanyalı rock grubu Placebo, 18 Temmuz 2022’de İstanbul’da konser verecek.

Fotoğraf: Instagram

Grup, sekizinci stüdyo albümleri olan Never Let Me Go’yu 25 Mart 2022’de yayımladıktan sonra turneye çıkacak.

PSM Loves Summer Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin biletleri 7 Aralık saat 14.00’te passo.com.tr üzerinden satışa çıkacak.

Placebo en son 2013’te Türkiye’ye gelmişti.