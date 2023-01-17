İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar verdi.

Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü.

Avcı’ya ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanarak 23 yıla indirilmişti.

Kardeşi Mertcan Avcı ise ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten yargılandığı davada beraat etmişti.

AA’nın aktardığına göre Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“İlk derece mahkemesi kararında bulunan hukuka aykırı hususların ancak yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği anlaşıldığından, istinaf başvurusu bu nedenlerle kabul edilerek 5271 sayılı kanunun 280/1g maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verildi.”

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dairenin yerel mahkeme kararındaki hukuka aykırı hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılama yapılması suretiyle giderilebileceğini hükmettiğini belirtti: “Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek.”

Dava 15 Şubat’ta görülecek.