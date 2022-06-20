Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Cumhurbaşkanı hani takipçisi olacaktı?

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen baba Sıddık Gültekin, “Dolmabahçe’de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez bu” dedi.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etti.

Baba Gültekin mahkeme çıkışında şöyle konuştu: “Karşı taraf çok güçlü. Bu ülkeden adalet beklemiyorum. Bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri kabuslar görüyorum, yatamıyorum. Yalnız ben ölmedim, kızım ölmedi, benim bütün ailem öldü, benim bütün sülalem öldü. Adaletin olmadığı yerde kendi adaletini kendin sağlayacaksın. Böyle olması mı lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz muz cumhuriyetinde değil. İran’da yaşamıyoruz. Ben artık burada kendimi yakmadan gitmeyeceğim.”

Tele1’e de telefonla bağlanan baba Gültekin “Sayın cumhurbaşkanı hani bu olayın takipçisi olacaktı? Dolmabahçe’de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez bu. Gelsin Muğla’ya görsün” dedi.