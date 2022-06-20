Pınar Gültekin’in katiline ‘haksız tahrik’ indirimi: ‘14,5 yıl hapis yatacak’

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürüldü.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13’üncü duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etti.

Gültekin ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir kararın tam anlamıyla bir hukuk garabeti olduğunu ve bunu derhal istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Epözdemir, “Cemal Metin Avcı, 14,5 yıl hapis yatacak” dedi.