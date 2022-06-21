Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya verilen cezaya iki itiraz birden

Muğla başsavcılığı ve Gültekin ailesi, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıla düşürülmesine ilişkin karara itiraz etti.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirmiş, kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

‘Mahkeme, adalet dağıtmaktan uzak’

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Twitter hesabı üzerinden karara itiraz edildiğini duyurdu.

Epözdemir, şöyle yazdı: “Yargılamanın safahati sırasında, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi, itiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme heyeti hakkında HSK’ya şikayet dilekçesi verdik, hiçbir tasarrufta bulunulmadı.

Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik.

Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğiniz umut ediyoruz.”