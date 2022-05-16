Pınar Gültekin davası: 12’nci duruşmada da karar çıkmadı

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davanın 12’nci duruşmasında da karar çıkmadı.

Fotoğraf: AA

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 Temmuz’unda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı ise ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyor.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin yerini almasıyla başlayan duruşmada, sanık Mertcan Avcı birleştirilen dosyada yeni açılan dava ve iddianameye karşı savunmasını yaptı.

Daha önce verdiği savunmaların geçerli olduğunu ifade eden Avcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olayla ilgisi olmadığını savunarak beraatını talep etti.

Mahkemede, Adli Tıp Kurumu’ndan müzekkereye gelen cevap okundu. Raporda, Gültekin’in ne zaman yakıldığı ve ölüm saatinin belirlenemeyeceği ifadesi yer aldı.

Cemal Metin Avcı ise duruşmada söz alarak, 20 Temmuz gecesi mekan sahibi K.M.’nin Whatsapp yazışmalarını paylaşarak bu yazışmalarda ‘maddi gerçeğin ortaya çıkabileceğini’ iddia etti.

Avcı’nın avukatı Ali Abdullah Erinan’sa tanığın huzura getirilerek dinlenilmesini, elindeki belge ve bilgileri mahkemeye sunması gerektiğini söyleyerek, şunları dedi: “Bugüne kadar dosyaya üç adli tıp raporu girdi ve bu raporların hepsinde çelişki var. Adli Tıp Kurumundaki heyetin SEGBİS’le mahkemeye bağlanmasını talep ediyoruz.”

Erinan, daha önce duruşmada ifade veren Mehmet Yusuf Özten hakkında da yalancı tanıklıktan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu’ysa delillere ilişkin beyanında, dokuz celse boyunca sunulmayan evrakın bu celse sunulmasının inandırıcı olmadığını, bunun da bir tasarlama olduğunu söyledi.

Adli Tıp raporlarına itirazların da yersiz olduğunu söyleyen Koçoğlu, son gelen raporların üst kurul raporları olduğuna dikkat çekti.

Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ölüme sebebiyet vermesi’ nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle, Mertcan Avcı hakkında ise olay yerine gelip yangını gördüğü ve bir süre olay yerinde olduğu, savunmasının inandırıcı olmadığı, savunmalarının çeliştiği ve iştirak suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklamasını ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, Mertcan Avcı’nın tutuklanmasına ilişkin talebin reddine, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıklar Ayten ve Selim Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan’ın tutuklanmasına ilişkin taleplerin reddine, sanıkların mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

‘Yargılamayı uzatmaya yönelik çabalar‘

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, yeni delil iddialarının ‘yargılamayı uzatmaya yönelik çabalar olduğunu, bu nedenle itiraz ettiklerini ve mahkemenin de itirazlarını kabul ettiğini’ söyledi.

Koçoğlu, 20 Haziran’daki duruşmada yeni bir gelişme olmaması durumunda karar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

‘Savcının mütaalası iddialarımızı destekliyor’

Ailenin avukatlarından Kübra Deniz Çelik’se Avcı ailesinin Cemal Metin Avcı’nın ‘cinayeti itiraf etmeden önce avukatla görüştüğünü, suç delillerini gizlediğini, avukatlarıyla uzun konuşmaların da bunun açık göstergesi olduğunu’ söyledi.

AA’nın aktardığına göre meslektaşlarının daha önce duruşmaya gelerek tanıklıktan çekilme hakkını kullandığını hatırlatan Çelik, şunları dedi: “Bu sebeple onun beyanına başvuramadık. Savcılığın son verdiği mütalaa bizim yargılamanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğine dair iddialarımızı destekler nitelikte. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i katletti. Bunu tek başına yapmadı. Bizim açımızdan mütalaa çok yerinde oldu. Umuyoruz ki adalet tecelli eder ve mütalaadaki şekilde ceza alırlar.”