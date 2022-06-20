Buldan: Yargı kadın düşmanı olduğunu bir kez daha ilan etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıla düşürülmesine tepki gösterdi: “Bu kararla yargı kadın düşmanı olduğunu bir kez daha ilan etti.”

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etti.

Karar sosyal medyada infial yarattı, başta kadın örgütleri olmak üzere birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Buldan, Twitter’dan şunları yazdı: “Pınar Gültekin’in işkenceyle katledildiği delilerle ispatlandı. Ancak yargı katil erkeği ödüllendirerek ‘haksız tahrik indirimi’ verdi. Bu kararla yargı kadın düşmanı olduğunu bir kez daha ilan etti. Kadın katillerini cesaretlendirmekten derhal vazgeçin!”