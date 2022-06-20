Kadınlar, Pınar Gültekin davasında kararı Twitter’da yerden yere vurdu

Ne Pınar Gültekin ne de ailesi bu acıyı ve bu hukuksuzluğu hak etmedi.. Ama bu ceza indirimini verenler, verdirenlerin ve bu cinayeti işleyenin neleri hak ettiğini çok iyi biliyoruz.. Hak yerini elbet bulur .. https://t.co/xBqHSJDhmn