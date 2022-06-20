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Yaramazlara biraz batar!

Kadınlar, Pınar Gültekin davasında kararı Twitter’da yerden yere vurdu


Kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıla düşürülmesine isyan etti.

Fotoğraf: AA

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.


Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etti.

Karar sosyal medyada infial yarattı, başta kadın örgütleri olmak üzere birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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