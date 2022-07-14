Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada katil Cemal Metin Avcı için çıkan karar, istinaf mahkemesine taşındı.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

20 Haziran’da toplanan mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etti.

Karar infial yaratmış, kadın örgütleri eylemler düzenlemişti. Tepkilerin ardından Muğla başsavcılığı, söz konusu kararları istinafa taşıdığını duyurdu.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Miray Özbilek’e konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Pınar Gültekin kararına karşı, biz de gerekçeli istinaf dilekçemizi yazdık. Çok da kapsamlı bir çalışma oldu” dedi.

Epözdemir, şöyle konuştu: “Cemal Metin Avcı ile Mertcan Avcı’nın ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarını; Selim Avcı, Ayten Avcı, Şükrü Gökhan Orhan ve Eda Avcı’nın da ‘suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme’ suçundan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”