Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar: ‘Canavarca hisle’ öldürmemiş

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda yakarak öldürme fiilinin ‘eziyet çektirerek öldürme unsuru’ kapsamında olmadığı belirtildi.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Temmuz 2020’de 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, TCK’nın 82/1-b maddesinde düzenlenen ‘canavarca his’ kavramı içerisinde yer alan eylemlerin, çeşitli yargısal kararlarda vurgulandığı üzere sırf öldürmüş olmak için öldürmek, ölenin acı çekmesinden zevk almak için öldürmek, insanı kurban etmek gibi duyguların etkisi altında gerçekleştirilen eylemler olduğu belirtildi.

Kararda, ‘mahkemenin yargılamasına konu somut olaydaysa taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde sanık Cemal Metin Avcı’nın sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğinin kabul edildiği’ bilgisi yer aldı.

Kararda, ayrıca, yakarak öldürme fiilinin ‘eziyet çektirerek öldürme unsuru’ kapsamında olmadığı, yakılma filinin cesedi ve delilleri yok etmeye yönelik davranışlar kapsamında olduğu belirtildi.

Maktul hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 3’üncü Üst Kurulu, 20 Mayıs 2021’de düzenlediği raporda saçlı deri altı hematomunda yüzde 14,9 karboksihemoglobin tespit edilmesinden dolayı kişinin hayattayken yangına maruz kaldığını belirtmişti. Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince düzenlenen 17 Haziran 2022 tarihli heyet raporundaysa kişinin hayattayken yangına maruz kalmasının sadece yüzde 14,9’luk karboksihemoglobin değeriyle söylenmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Kararda ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 30 Ekim 2020 tarihli mütalaasında maktulün boynuna yaptığı baskının tek başına ölüme sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu söylendi.