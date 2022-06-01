Kültür bakanı, üst üste festivaller iptal edilmiyormuş gibi konuştu: Festivallerle kültür ve sanata ilgiyi artırmak istiyoruz

‘Milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçe gösterilerek üst üste konser ve etkinlikler iptal edilirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür yolu festivalleriyle halkın kültür ve sanata olan ilgisini, merakını artırmak istediklerini söyledi.

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Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde devam eden sergileri gezdi, sanatçılardan ve ilgililerle konuştu.

Sığınık’taki ‘Başkentte Başka Kent’ fotoğraf sergisini ziyaret eden Ersoy, ‘her yaştan insanın kültür sanata dahil olabilmesi adına festivalin çok doğru bir proje olduğunu’ söyledi.

Bakan şunları dedi: “Sanatçılarımız burada hem sanatlarını sergiliyorlar hem de merak eden vatandaşlarımız gözlemleme, öğrenme, fikir sorma, çocukları ve kendileri için kültür sanat adına bir yol belirleme açısından danışma fırsatı buluyorlar. Biz de bu vesileyle istediğimiz amaca ulaşmış oluyoruz.”

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konser iptaliyle milliyetçi sosyal medya hesaplarının hedef aldığı Doğan’ın daha sonra Bursa konseri de iptal edildi.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı. Etkinlik yetkililerinin daha sonra duyurduğuna göre müzik festivalinin başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri milliyetçi hesapların hedef göstermesi sonrası iptal edilmişti.

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engellemişti.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ 10 Mayıs’ta saat 01:00’e uzatılmıştı.