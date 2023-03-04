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Yaramazlara biraz batar!

‘Hükümet istifa’ sesleri bu sefer İzmir’de

Dün İzmir’de oynanan Göztepe-Boluspor maçının başlangıcında taraftarlar ‘Hükümet istifa’ sloganı attı.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulüp de sloganı kınayarak stadyumda ‘siyaset yapılmaması’ gerektiğini savunmuştu. Son olarak da Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre, dün İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe-Boluspor maçında taraftarlar, ‘Hükümet istifa’ sloganı attı.

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