Fenerbahçe taraftarı aynen devam: Hükümet istifa!

Fenerbahçe taraftarı,erkek basketbol takımının Virtus Bologna’yla oynadığı maçta “Hükümet istifa” diye slogan attı.
Euroleague’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı 104-72 yendi.
Galiyebiyetin yanı sıra maça futbol stadyumlarından taşan “Hükümet istifa” sesleri damga vurdu.
Gazeteci Doğu Tunç, bir polisin taraftarı ‘fişleme’ çabasını da görüntüledi.
Ne olmuştu?
Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.
Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulüp de sloganı kınayarak stadyumda ‘siyaset yapılmaması’ gerektiğini savunmuştu. Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.
Tribünde “Hükümet istifa” sloganı atıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarına ‘spor müsabakalarını seyirden men’ cezası tebligatları gitmeye başlamıştı. Kulüp de söz konusu taraftarlara hukuki destek sağlayacağını duyurmuştu.