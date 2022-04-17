Boğaziçi’nin direnen dostları: ‘Beşiktaş’ın bayrağı ‘Dede’ye emanet

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ düzenine karşı direnişin maskotuydu ‘Beşiktaş.’ Akademisyenlerle beraber rektörlüğe arkasını dönmeyi de ihmal etmeyen Beşiktaş 3 Nisan’da ölünce bayrağı ‘Dede’ devraldı.

Fotoğraflar: Aslı Kalaycıoğlu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak 2021’de göreve getirilen Melih Bulu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmişti. Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmış, yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. Protestolar aynen devam ediyor.

Örnek duruş…

İlk günlerden itibaren ‘kayyım düzeni’ni rektörlüğe sırtını dönerek protesto eden akademisyenlerin hemen her eylemde bir de eşlikçisi vardı: ‘Beşiktaş.’

‘Beşiktaş’ın ölümünden sonra akademisyenler şu paylaşımları yapmıştı:

Güney Kampüs'ün güzel çocuğu, nöbetlerimizin müdavimi Beşiktaş, melek olmuş. Cennetinden gözetsin bizi. pic.twitter.com/KhRRHiR4Xw — Erol Köroğlu (@ErolKro52299826) April 3, 2022

beşiktaş gitmiş. güney meydan'daki her nöbette akademisyenlerin yanındaydı. gittiği yerde mutlu olsun. özleyeceğiz seni, beşiktaş! pic.twitter.com/FwN9aHwk10 — çiğdem dalay (@zcigdemdalay) April 3, 2022

Nöbetlerimize eşlik eden Beşiktaş’ı (diğer adıyla Rasta’yı) kaybetmişiz. Kampüs sensiz bi eksik olacak. “O kadar alışmışız ki güney kampüsteki varlığına, bir gün veda edebileceğimizi pek düşünmemişiz.” https://t.co/LezplFl5ej pic.twitter.com/VbZxIInO5x — Ali Aktaş (@ali14aktas) April 3, 2022

Direniş dostumuz Beşiktaş'ı kaybetmişiz. Çok sevildi, çok sevdi. İyi ki bizimleydi. Güney çimlerde gözümüz onu arayacak 😔 pic.twitter.com/hSaeghxE2N — GolmineGuven🌈 (@GuGomine) April 3, 2022

Görevi dede devraldı

Şimdi de ‘Dede’ var. Tıpkı ‘Beşiktaş’ gibi akademisyenlerin nöbetini hiç kaçırmıyor.

Boğaziçi dostları için kampanya

‘Beşiktaş’ın ölümünden sonra Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi kampüsün diğer dostları için bir kampanya başlattı.

Kampanyada şöyle dendi: “Boğaziçi Üniversitesi’nin unutulmayacak sembollerinden ‘Beşiktaş’ın anısına e-kartımızdan alarak barınma merkezimizdeki ve kampüslerimizdeki dostlarımız için BUPAWS’a destek olabilirsiniz.”