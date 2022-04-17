Boğaziçi’nin direnen dostları: ‘Beşiktaş’ın bayrağı ‘Dede’ye emanet

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ düzenine karşı direnişin maskotuydu ‘Beşiktaş.’ Akademisyenlerle beraber rektörlüğe arkasını dönmeyi de ihmal etmeyen Beşiktaş 3 Nisan’da ölünce bayrağı ‘Dede’ devraldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak 2021’de göreve getirilen Melih Bulu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmişti. Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmış, yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. Protestolar aynen devam ediyor.
Örnek duruş…
İlk günlerden itibaren ‘kayyım düzeni’ni rektörlüğe sırtını dönerek protesto eden akademisyenlerin hemen her eylemde bir de eşlikçisi vardı: ‘Beşiktaş.’
‘Beşiktaş’ın ölümünden sonra akademisyenler şu paylaşımları yapmıştı:
Görevi dede devraldı
Şimdi de ‘Dede’ var. Tıpkı ‘Beşiktaş’ gibi akademisyenlerin nöbetini hiç kaçırmıyor.
Boğaziçi dostları için kampanya
‘Beşiktaş’ın ölümünden sonra Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi kampüsün diğer dostları için bir kampanya başlattı.
Kampanyada şöyle dendi: “Boğaziçi Üniversitesi’nin unutulmayacak sembollerinden ‘Beşiktaş’ın anısına e-kartımızdan alarak barınma merkezimizdeki ve kampüslerimizdeki dostlarımız için BUPAWS’a destek olabilirsiniz.”