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Yaramazlara biraz batar!

AP: ABD Ortadoğu'daki savaş gemilerini yeniden konumlandırıyor

Associated Press (AP), ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlıklarını olası İran misillemesine karşı yeniden konumlandırdığını yazdı.

Thomas Hudner destroyeri. Fotoğraflar: Wikipedia

İsrail sabah erken saatlerde İran’a geniş çaplı hava harekat başlattı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, saldırılarda 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin de yaralandığını duyurdu.


Saldırılarda öldürülenler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri dahil üst düzey askeri yetkililer de vardı.

AP’nin ABD’li iki yetkiliye dayandırılan haberine göre ABD donanması balistik füzeleri savunabilen Batı Akdeniz’deki ‘USS Thomas Hudner’ destroyerinin Doğu Akdeniz’e doğru harekete geçmesini emretti.

İkinci bir destroyere de gerekirse göreve hazır olması talimatı verildi.

Yetkililer ABD Başkan Donald Trump’ın durumu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Ayrıca ABD’nin bölgede görevli birliklerinin günlerdir önleyici tedbirler aldığı ve olası İran misillemesinde bu önlemlerin devreye alınacağı belirtildi.

AP‘nin haberine göre ABD donanması ihtiyaç halinde Ortadoğu’ya yönlendirilebilecek uçak gemilerine ve eşlikçi savaş gemilerine sahip. Şu anda ‘USS Carl Vinson’ uçak gemisi Umman Denizi’nde bulunuyor ve bölgedeki tek uçak gemisi.

Carl Vinson savaş gemisi.

Uçak gemileriyle savaş uçakları bir kara üssüne ihtiyaç duymadan, dünyanın herhangi bir noktasında hava operasyonu düzenleyebiliyor.

Başka bir ABD’li yetkiliye göre normalde Ortadoğu’da yaklaşık 30 bin ABD askeri bulunurken bu sayı şu anda 40 bin civarına ulaştı.

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