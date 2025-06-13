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Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu: İran'a saldırı tehlike bitene kadar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a saldırıların ‘tehlike ortadan kalkana kadar’ süreceğini söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


Saldırıya ilişkin Netanyahu’dan açıklama geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nce yayınlanan konuşmada ​​​​​​​Netanyahu, ‘Yükselen Aslan’ saldırısını ‘İsrail’in bekasına tehdidi bertaraf etmek’ için başlattıklarını duyurdu.

‘İran tehlikesi ortadan kalkana kadar’ saldırıların süreceğini belirten Netanyahu, İran’ın ‘İsrail’e karşı soykırımcı söylemler geliştirerek bunu nükleer programıyla desteklediğini’ öne sürdü.

İsrail başbakanı İran’ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını iddia etti.

İran’ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

Netanyahu “İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz’daki İran’ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık” dedi.

İran’ın üç yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu öne süren Netanyahu, İran’a ‘çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının halk değil rejimle olduğunu’ belirtti.

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