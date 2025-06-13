Trump 'haberim vardı' dedi ve ekledi: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan haberi olduğunu belirtip İran’ın misilleme yapması halinde İsrail’i savunacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Fox News’e konuşan ABD başkanı İsrail’in İran’a saldıracağından önceden haberinin olduğunu söyledi.

Trump, “İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var” dedi.

İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırılara Tahran’ın yanıtını beklediğini vurgulayan Trump “Gerekirse İsrail’i savunacağız” diye konuştu.

İsrail’in İran’ı vurmasının ardından ABD’den ilk açıklama Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan şöyle gelmişti: “ABD olarak bu saldırılara dahil değiliz ve önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerinin korunmasıdır.”

İsrail İran’ı vurdu

İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF) saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı.