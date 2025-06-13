İran devlet televizyonu: İsrail Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurdu

İran devlet televizyonu, İsrail’in Tahran’da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.
İsrail, İran’a saldırı düzenledi. Başkent Tahran’ın merkezinden patlama sesleri duyuldu.
İsrail genelinde de sirenler çaldı ve telefonlara uyarı bildirimleri geldi.
BBC‘nin aktardığına göre İsrail, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’dan gelecek misilleme ihtimaline karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Öte yandan İran devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde Tahran’ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görülüyor.
İsrail’in Tahran’ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binanın hasar aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.